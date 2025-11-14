Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — об отъезде Могильного в НХЛ: предательство и бегство из страны, которая воспитала

Плющев — об отъезде Могильного в НХЛ: предательство и бегство из страны, которая воспитала
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Напомним, в 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США.

«Он же включён в Зал славы НХЛ, там у них свои порядки и принципы, поэтому не вижу никакого смысла комментировать то, запоздалое это решение или нет. С точки зрения НХЛ это, наверное, заслуженное признание, а в российском же хоккее он себя никак не проявил. За сборную тоже себя не проявил, в принципе, его отъезд был одиозным, поэтому я бы не стал говорить о том, что в нашей стране он является какой-то легендой.

Его называли предателем за тот отъезд из страны? Это было действительно похоже на предательство и бегство из страны, которая тебя воспитала, вырастила и дала всё. А потом взять и смотаться, делая вид, что так оно и надо. А когда уже стал невостребованным там, спокойно приехал сюда. Нормально, пускай живёт. Возвращаясь к Залу славы, надо сказать, что в НХЛ у Могильного есть определённые достижения. Это их кухня», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Официально
Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android