Плющев — об отъезде Могильного в НХЛ: предательство и бегство из страны, которая воспитала

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Напомним, в 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США.

«Он же включён в Зал славы НХЛ, там у них свои порядки и принципы, поэтому не вижу никакого смысла комментировать то, запоздалое это решение или нет. С точки зрения НХЛ это, наверное, заслуженное признание, а в российском же хоккее он себя никак не проявил. За сборную тоже себя не проявил, в принципе, его отъезд был одиозным, поэтому я бы не стал говорить о том, что в нашей стране он является какой-то легендой.

Его называли предателем за тот отъезд из страны? Это было действительно похоже на предательство и бегство из страны, которая тебя воспитала, вырастила и дала всё. А потом взять и смотаться, делая вид, что так оно и надо. А когда уже стал невостребованным там, спокойно приехал сюда. Нормально, пускай живёт. Возвращаясь к Залу славы, надо сказать, что в НХЛ у Могильного есть определённые достижения. Это их кухня», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».