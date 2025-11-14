«Благодаря ему мы удержали преимущество». Райнхарт — об игре Тарасова с «Вашингтоном»

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт оценил игру российского вратаря Даниила Тарасова в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Российский голкипер отразил 37 бросков и пропустил три шайбы.

«Тарасов был невероятен, особенно в начале игры и в начале третьего периода, когда соперник несколько раз наваливался на наши ворота, и он смог справиться со всеми бросками. Благодаря ему мы смогли удержать преимущество и довести матч до победы», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Тарасова пять матчей, в которых вратарь одержал одну победу с процентом отражённых бросков 90,2%.