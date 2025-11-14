Скидки
«Благодаря ему мы удержали преимущество». Райнхарт — об игре Тарасова с «Вашингтоном»

«Благодаря ему мы удержали преимущество». Райнхарт — об игре Тарасова с «Вашингтоном»
Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт оценил игру российского вратаря Даниила Тарасова в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Российский голкипер отразил 37 бросков и пропустил три шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25     1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53     2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05     3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp)     3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52     4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54     5:2 Джонс (Маршан, Лунделль) – 49:47 (pp)     5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40     6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30    

«Тарасов был невероятен, особенно в начале игры и в начале третьего периода, когда соперник несколько раз наваливался на наши ворота, и он смог справиться со всеми бросками. Благодаря ему мы смогли удержать преимущество и довести матч до победы», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Тарасова пять матчей, в которых вратарь одержал одну победу с процентом отражённых бросков 90,2%.

