«Доволен игрой команды в первых двух периодах». Карбери — о поражении от «Флориды»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Флоридой Пантерз» (3:6).

«Я был доволен игрой команды в первых двух периодах. Конечно, обидно уступать в счёте после того, как мы хорошо сыграли в первых двух периодах. Мы сделали много хорошего… В целом казалось, что мы вели игру и были в хорошей позиции, но отставание со счётом 1:3 — это неидеально. Это немного усложнило третий период, но мы забили ранний гол, и у нас был шанс отыграться», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

В следующем матче в ночь на 16 ноября «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».