«Доволен игрой команды в первых двух периодах». Карбери — о поражении от «Флориды»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Флоридой Пантерз» (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Сандин) – 08:25 1:1 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 08:53 2:1 Швиндт (Форслинг, Луостаринен) – 23:05 3:1 Райнхарт (Вераге, Джонс) – 34:41 (pp) 3:2 Сурдиф (Чикран, Уилсон) – 40:52 4:2 Райнхарт (Лунделль, Луостаринен) – 44:54 5:2 Джонс (Маршан, Лунделль) – 49:47 (pp) 5:3 Сандин (Карлсон) – 52:40 6:3 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 58:30
«Я был доволен игрой команды в первых двух периодах. Конечно, обидно уступать в счёте после того, как мы хорошо сыграли в первых двух периодах. Мы сделали много хорошего… В целом казалось, что мы вели игру и были в хорошей позиции, но отставание со счётом 1:3 — это неидеально. Это немного усложнило третий период, но мы забили ранний гол, и у нас был шанс отыграться», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
В следующем матче в ночь на 16 ноября «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
