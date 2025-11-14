«Нефтехимик» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 14 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамске состоится матч между местным «Нефтехимиком» и ЦСКА. Игра на стадионе «Нефтехим-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ЦСКА
Москва
Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. К этой встрече ЦСКА подошёл с двухматчевой победной серией. В прошлом сезоне армейцы выиграли оба матча у нижнекамской команды.
ЦСКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» расположился на шестом месте на Востоке КХЛ.
Комментарии
