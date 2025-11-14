Скидки
Андрей Кириленко предложил ввести в России 900-рублёвую купюру с Александром Овечкиным

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко предложил ввести купюру в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее хоккеист первым в истории Национальной хоккейной лиги добрался до отметки в 900 заброшенных шайб.

— В России можно ввести купюру с Александром Овечкиным! Это было бы прикольно.

— Может быть, 900-рублёвую? В честь его рекордных 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ?
— Это уже необязательно, чтобы людей не путать лишний раз. Хотя можно и 900-рублёвую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребёнка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее, — цитирует Кириленко Legalbet.

