Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Буцаев был назначен главным тренером 3 октября после того, как клуб покинул Вадим Епанчинцев.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе. Мы благодарим Вячеслава Геннадьевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее «Сибирь» потерпела разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:7. Это 11-е поражение команды подряд, что является антирекордом новосибирского клуба в КХЛ.