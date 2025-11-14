Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири»

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири»
Аудио-версия:
Комментарии

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Буцаев был назначен главным тренером 3 октября после того, как клуб покинул Вадим Епанчинцев.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе. Мы благодарим Вячеслава Геннадьевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее «Сибирь» потерпела разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:7. Это 11-е поражение команды подряд, что является антирекордом новосибирского клуба в КХЛ.

Материалы по теме
Отвечать за провал «Сибири» должны все. Одного виноватого в клубе нет
Отвечать за провал «Сибири» должны все. Одного виноватого в клубе нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android