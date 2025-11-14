Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто должен стать новым главным тренером «Сибири»?

Кто должен стать новым главным тренером «Сибири»?
Комментарии

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири», который занимал с 3 октября после того, как клуб покинул Вадим Епанчинцев. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто должен стать новым главным тренером «Сибири»?

Клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе.

Ранее «Сибирь» потерпела разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:7. Это 11-е поражение команды подряд, что является антирекордом новосибирского клуба в КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android