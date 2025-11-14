Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера «Сибири», который занимал с 3 октября после того, как клуб покинул Вадим Епанчинцев. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто должен стать новым главным тренером «Сибири»?

Клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Буцаевым в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе.

Ранее «Сибирь» потерпела разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:7. Это 11-е поражение команды подряд, что является антирекордом новосибирского клуба в КХЛ.