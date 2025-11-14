Скидки
Братья Ткачуки заявили, что хотят видеть больше драк среди вратарей в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук и форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук в своём подкасте Wingmen поделились мыслями о драках вратарей и заявили, что хотят видеть больше драк среди голкиперов в НХЛ.

«Думаю, драки вратарей должны случаться чаще. В том году, когда Флёри и Биннингтон собирались подраться – боже мой, я так хотел это увидеть», – сказал Мэттью.

«100%. Речь идёт о продвижении игры. Люди хотят видеть бои вратарей», – отметил Брэди.

«Действительно думаю, что люди больше приходили бы на матчи, если бы было больше драк вратарей. Думаю, выросло бы число абонементов», – добавил Мэттью.

В матче «Авангард» — «Адмирал» произошла драка вратарей
