Братья Ткачуки заявили, что хотят видеть больше драк среди вратарей в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук и форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук в своём подкасте Wingmen поделились мыслями о драках вратарей и заявили, что хотят видеть больше драк среди голкиперов в НХЛ.

«Думаю, драки вратарей должны случаться чаще. В том году, когда Флёри и Биннингтон собирались подраться – боже мой, я так хотел это увидеть», – сказал Мэттью.

«100%. Речь идёт о продвижении игры. Люди хотят видеть бои вратарей», – отметил Брэди.

«Действительно думаю, что люди больше приходили бы на матчи, если бы было больше драк вратарей. Думаю, выросло бы число абонементов», – добавил Мэттью.