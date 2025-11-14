Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга ввёл новую традицию в МХК «Чайка»

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга ввёл новую традицию в молодёжной команде «Чайка». Лучшему игроку каждого победного матча будет вручаться «Щит князя Пожарского». Об этом сообщает пресс-служба клуба МХЛ в телеграм-канале.

«Поскольку в ноябре 4-го числа наша страна отпраздновала государственный праздник День народного единства, вы видели, что первая команда играла в специально созданной для этого форме. Вы знаете, что у первой команды есть шлем за лучшего игрока матча, который является прообразом шлема [участников] второго народного русского ополчения.

Мы бы хотели с этого дня вручить вам такой прообраз щита который был в руках у князя Пожарского, я думаю всем вам известен этот памятник. На этом щите изображён Спас Нерукотворный. Я хочу чтобы этот щит начал вручаться с этого дня лучшему игроку каждого матча», — сказал Забуга в видео в телеграм-канале «Чайки».