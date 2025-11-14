Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга ввёл новую традицию в МХК «Чайка»

Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга ввёл новую традицию в МХК «Чайка»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга ввёл новую традицию в молодёжной команде «Чайка». Лучшему игроку каждого победного матча будет вручаться «Щит князя Пожарского». Об этом сообщает пресс-служба клуба МХЛ в телеграм-канале.

«Поскольку в ноябре 4-го числа наша страна отпраздновала государственный праздник День народного единства, вы видели, что первая команда играла в специально созданной для этого форме. Вы знаете, что у первой команды есть шлем за лучшего игрока матча, который является прообразом шлема [участников] второго народного русского ополчения.

Мы бы хотели с этого дня вручить вам такой прообраз щита который был в руках у князя Пожарского, я думаю всем вам известен этот памятник. На этом щите изображён Спас Нерукотворный. Я хочу чтобы этот щит начал вручаться с этого дня лучшему игроку каждого матча», — сказал Забуга в видео в телеграм-канале «Чайки».

Материалы по теме
Алексей Морозов рассказал, когда «Торпедо» переедет на новую арену
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android