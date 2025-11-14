В РУСАДА объяснили, почему включили 22 хоккеиста в пул допинг-тестирования

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали включение 22 хоккеистов в свой обновлённый расширенный пул допинг-тестирования.

«В случае если антидопинговая организация заинтересована в проведении внесоревновательного тестирования спортсмена без предварительного уведомления, она вправе включить его в список спортсменов, представляющих особый интерес, так называемый «пул тестирования». РУСАДА, как правило, формирует два пула: национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования.

Включение в пул тестирования накладывает на спортсмена обязательство своевременно предоставлять актуальную и полную информацию о своём местонахождении в системе АДАМС. Непредоставление такой информации либо предоставление недостоверной или неполной информации спортсменами, включёнными в регистрируемый пул тестирования, может быть расценено как возможное нарушение правил доступности спортсмена для тестирования (непредоставление информации). Стандартный срок дисквалификации согласно п. 2.4. кодекса и 4.4. ОАП — 2 года. В случае непредоставления информации в системе АДАМС, либо предоставление недостоверной или неполной информации спортсменами, включёнными в расширенный пул тестирования, антидопинговая организация может принять решение о переводе спортсмена из расширенного пула тестирования в регистрируемый пул. Спортсмен остаётся включённым в пул тестирования до тех пор, пока не получит официальное уведомление об исключении из него или до представления в РУСАДА письменного заявления о завершении спортивной карьеры.

Решение о включении спортсмена в пул тестирования принимается антидопинговой организацией по ряду критериев, например, спортивные результаты, показанные на национальном и международном уровне; наличие у спортсмена или его персонала нарушений антидопинговых правил; иные соображения, подтверждающие интерес антидопинговой организации к тестированию конкретного спортсмена, в том числе намерение возобновить спортивную карьеру», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе РУСАДА.

В расширенный список входят: Иван Бочаров, Артём Земчёнок (оба — «Лада»), Николай Голдобин, Никита Зайцев (оба — СКА), Анатолий Голышев, Данил Романцев (оба — «Автомобилист»), Никита Гусев, Антон Слепышев (оба — «Динамо» Москва), Кирилл Долженков, Тахир Мингачёв, Никита Нестеров (все — ЦСКА), Григорий Дронов («Трактор»), Никита Коростелёв, Иван Морозов, Адам Ружичка (все — «Спартак»), Илья Набоков, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Александр Радулов, Андрей Сергеев (оба — «Локомотив»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Сергей Широков («Сибирь»).