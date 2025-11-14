Скидки
Форвард «Флориды» Ткачук может выйти на лёд в ближайшие две недели

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в ближайшие недели может выйти на лёд, сообщает главный тренер «пантер» Пол Морис. Ранее 27-летний форвард перенёс операцию после разрыва приводящей мышцы.

«Мы рассчитываем, что он выйдет на лед в ближайшие две недели», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 НХЛ Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач. Всего в 211 играх регулярного чемпионата за «Флориду» Ткачук набрал 254 (88+166) очка, что является наивысшим показателем в команде за этот период.

