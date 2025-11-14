Скидки
Главная Хоккей Новости

Тревор Мёрфи: когда СКА проявил интерес, понял, это шанс, который нельзя упустить

Защитник СКА Тревор Мёрфи высказался о своём переходе в санкт-петербургский клуб из «Сибири» и объяснил, что стало решающим фактором в выборе новой команды.

– Тревор, начнём с самого важного – перехода в СКА. Как всё произошло?
– После нескольких успешных сезонов в Новосибирске почувствовал, что пришло время сделать следующий шаг. Хотел рассмотреть разные варианты и в конце сезона решил изучить предложения. Когда СКА проявил интерес, понял, это шанс, который нельзя упустить. Это клуб с историей, с традициями. Играть здесь – большая честь.

– Что стало решающим фактором в выборе нового клуба?
– Семья. Моя жена и двое детей переехали со мной. Путь сюда из Канады оказался гораздо проще. Петербург – город с европейской атмосферой, здесь удобно и интересно жить. Есть хорошие школы с преподаванием на английском. Это лучший вариант для нашей семьи.

– Вы провели несколько лет в «Сибири». Что изменилось с переездом?
– Прежде всего – долгие выезды. В «Сибири» их было гораздо больше, это сильно утомляло. Здесь всё компактнее, расписание удобнее. Ну и уровень – Западная конференция чуть сильнее, конкуренция серьёзнее. Но суть одна – все мы играем, чтобы завоевать Кубок Гагарина, – приводит слова Мёрфи официальный сайт СКА.

