«Колорадо» продлил контракт с вратарём Уэджвудом на год

«Колорадо» продлил контракт с вратарём Уэджвудом на год
«Колорадо Эвеланш» официально объявил о продлении контракт с вратарём Скоттом Уэджвудом на один год и $ 2,5 млн. Соглашение будет действовать в сезоне-2026/2027.

Текущий сезон 33-летний канадец начал в роли основного голкипера «лавин» в связи с травмой Маккензи Блэквуда.

Уэджвуд провёл 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 10 побед при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надежности 2,26. Напомним, он пополнил состав клуба по ходу прошлого сезона. Зарплата по текущему контракту составляет $ 1,5 млн.

На данный момент «Колорадо Эвеланш» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 29 очками после 18 игр.

