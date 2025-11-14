Иван Морозов вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Северсталью»

Нападающий «Спартака» Иван Морозов проведёт первый матч после отстранения из-за положительной допинг-пробы. Форвард вошёл в заявку команды на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью». Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: ХК «Спартак»

Напомним, хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения Ивана с четырёх лет до одного месяца.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.