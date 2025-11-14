Капитан «Эдмонтона» Макдэвид возглавил гонку ассистентов НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) и возглавил гонку ассистентов лиги.

Таким образом, на счету 28-летнего канадского нападающего стало 27 (7+20) очков в 19 играх. Текущая результативная серия составляет семь матчей (4+9 на отрезке). Он единолично возглавил гонку ассистентов НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (19 результативных передач в 18 играх).

В гонке бомбардиров Макдэвид идёт на чистом втором месте, уступая Маккиннону (33 очка в 18 играх). Разрыв между ними составляет шесть очков.