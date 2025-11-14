Капитан «Эдмонтона» Макдэвид возглавил гонку ассистентов НХЛ
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) и возглавил гонку ассистентов лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Оливье (Койл, Веренски) – 15:36 2:0 Койл (Оливье) – 20:44 2:1 Савуа (Бушар, Макдэвид) – 28:09 2:2 Драйзайтль (Бушар) – 29:49 3:2 Матейчук (Монахан, Дель Бель Беллуз) – 30:19 4:2 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 38:20 5:2 Оливье (Койл, Силлинджер) – 47:30 5:3 Подколзин (Рословик) – 47:57 5:4 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 51:27
Таким образом, на счету 28-летнего канадского нападающего стало 27 (7+20) очков в 19 играх. Текущая результативная серия составляет семь матчей (4+9 на отрезке). Он единолично возглавил гонку ассистентов НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (19 результативных передач в 18 играх).
В гонке бомбардиров Макдэвид идёт на чистом втором месте, уступая Маккиннону (33 очка в 18 играх). Разрыв между ними составляет шесть очков.
