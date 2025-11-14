Евгений Артюхин высказался об отставке Вячеслава Буцаева из «Сибири»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири». Новосибирский клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд.

– К этому всё шло, но я бы дал Буцаеву больше времени. Когда он пришёл, команда была уже сформирована. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально, ещё был какой-то конфликт между ребятами. К сожалению, всё совпало не в пользу Буцаева. Не достучался до игроков, хотя, возможно, если бы было больше времени, он смог бы наладить контакт с игроками, и они бы поняли, что тренер от них требует.

И здесь больше вопросов к генеральному менеджеру, потому что, по мне, селекция проведена отвратительно. Лидеры прошлого сезона ушли, и их не удалось заменить. Команда возрастная, мало молодых ребят и нет баланса. Так что основные вопросы к руководителям, а не к тренерам.

– Ярослав Люзенков сможет исправить ситуацию?

– Он больше времени находится внутри команды и работал при Вадиме Епанчинцеве. Он должен понимать суть проблемы и у него больше шансов исправить её, чем у какого-то другого тренера. Команда возрастная, нужно подобрать рисунок игры, тактику, чтобы она могла справляться, – приводит слова Артюхина «РБ Спорт».