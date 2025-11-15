«Приятно, что имел дело с ним раньше». Защитник «Шанхая» — о работе с Галланом

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал о совместной работе с главным тренером команды Жераром Галланом.

— Бен, вы являетесь новичком в КХЛ. Во время выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс» вы уже работали под руководством Жерара Галлана. Можно ли сказать, что он стал главной причиной вашего перехода в стан «Шанхайских Драконов»?

— Не могу сказать, что главная причина, но это действительно сыграло свою роль. Говорил с Галланом перед тем, как принять решение о переходе. Наличие знакомых лиц в новой команде всегда помогает. Также знал уже некоторых игроков.

— Каков вообще Жерар в работе? Со стороны он кажется довольно строгим?

— У него огромный тренерский опыт в НХЛ. Галлан ожидает от своих игроков напряжённой работы и успешных действий на площадке. Приятно, что имел дело с ним раньше, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Беном Харпуром можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.