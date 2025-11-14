Скидки
Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/2026 по версии The Hockey News. Приз вручается самому ценному игроку в регулярном чемпионате НХЛ.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Натан Маккиннон («Колорадо»);
2. Кейл Макар («Колорадо»);
3. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»);
5. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»).

В нынешнем сезоне Маккиннон провёл 18 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Натана 888 игр в регулярных чемпионатах и 1048 (381+667) очков.

