«Стараюсь использовать физическую силу». Игрок «Шанхая» — о роли в команде

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур ответил на вопрос о своём самом любимом компоненте игры и рассказал о своём желании играть в большинстве.

— Если обратиться к статистике, вы игрок строго оборонительного плана, довольно мало забиваете, результативных передач у вас тоже немного. Никогда не хотелось больше играть в большинстве?
— В начале карьеры я немного играл в большинстве. Но большую часть своей профессиональной карьеры сосредоточен на игре в меньшинстве. Определённо, защита – самое главное.

— При переходе в состав «Шанхайских Драконов» Галлан объяснил, что хочет видеть от вас?
— Да, когда перешёл, он пошутил, сказал, что я всё ещё не буду играть в большинстве. Хотя это было ожидаемо, моя роль — игра в меньшинстве и действия, ориентированные на оборону.

— Какой ваш самый любимый компонент игры?
— Стараюсь пользоваться своими габаритами, использовать физическую силу и максимально усложнить задачу нападающим соперника, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Беном Харпуром можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.

