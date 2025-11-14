Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев: у Кравцова всё есть для того, чтобы заиграть в НХЛ

Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев: у Кравцова всё есть для того, чтобы заиграть в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев высказался о возвращении форварда Виталия Кравцова в челябинский клуб из системы «Ванкувер Кэнакс» и заявил, что у него все есть для того, чтобы заиграть в НХЛ.

– Мы с Виталиком – близкие друзья. Всегда были на связи. С одной стороны, я очень рад, что Виталик вернулся. Мы все скучали по нему. С другой, он достоин того, чтобы играть в НХЛ. Наверное, он незаслуженно не получил своего шанса.

– И всё же, чего не хватает Кравцову? Уже четвертая попытка заиграть в НХЛ у него прошла вхолостую.
– У него все есть для того, чтобы заиграть в НХЛ. Просто когда тебе не дают шанса, ты мало что можешь с этим сделать. К сожалению, обстоятельства сложились не в его пользу.

– Можно ли сказать, что ваши с Кравцовым истории чем-то похожи?
– Наверное, так и есть. У меня мало было шансов пробиться в команду НХЛ. Но я считаю, что Виталик – молодец. Он не сдаётся и продолжает идти за своей мечтой. Да, что-то не получилось, но ничего страшного нет. Не его вина в этом.

– Виталий забил в первом же матче после возвращения с «Амуром». Чувствуется ли, что у него сейчас отличное настроение?
– У Виталика всегда отличное настроение, как и во всей команде. Неважно, что происходит во время сезона. Главное, что все остаются на позитиве. Мы верим в то, что добьёмся успеха в этом году. Атмосфера у нас хорошая, – приводит слова Дер-Аргучинцев AllHockey.

Материалы по теме
Кравцов виртуозно вернулся в «Трактор». Жаль, что упущено так много времени
Кравцов виртуозно вернулся в «Трактор». Жаль, что упущено так много времени
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android