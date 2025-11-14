Иван Морозов забил в первом матче за «Спартак» после дисквалификации

Нападающий «Спартака» Иван Морозов забил в первой игре после отстранения от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы. Форвард открыл счёт во встрече с «Северсталью». Игра проходит в эти минуты.

На восьмой минуте Иван Морозов забросли первую шайбу в матче с передачи Павла Порядина.

Напомним, хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения Ивана с четырёх лет до одного месяца.