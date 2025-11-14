Скидки
Хоккей

Иван Морозов забил в первом матче за «Спартак» после дисквалификации



Нападающий «Спартака» Иван Морозов забил в первой игре после отстранения от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы. Форвард открыл счёт во встрече с «Северсталью». Игра проходит в эти минуты.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Морозов (Порядин) – 07:15 (5x5)     1:1 Калдис (Веряев) – 13:14 (5x5)     2:1 Ружичка (Тодд, Кин) – 17:00 (5x4)     2:2 Аймурзин (Чебыкин, Давыдов) – 22:32 (5x5)    

На восьмой минуте Иван Морозов забросли первую шайбу в матче с передачи Павла Порядина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения Ивана с четырёх лет до одного месяца.

