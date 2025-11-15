Скидки
Главная Хоккей Новости

Харпур — о задаче «Шанхая»: уже играл в команде-чемпионе. С удовольствием повторил бы опыт

Харпур — о задаче «Шанхая»: уже играл в команде-чемпионе. С удовольствием повторил бы опыт
Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал об атмосфере в команде и главной цели клуба в нынешнем сезоне.

— Какая сейчас атмосфера в вашей команде? Сезон начинался достаточно хорошо, однако затем последовал довольно сложный отрезок.
— Да, я пришёл в сложное время. Хотелось бы одержать несколько побед. У нас очень сильный состав, думаю, найдём выход из трудной турнирной ситуации.

— В прошлом году команда носила другое название и не смогла попасть в плей-офф. Можно ли сказать, что для вас главная цель на год — попадание в плей-офф?
— Абсолютно точно. Думаю, это для каждой команды главная цель. Надеюсь, найдём путь к выполнению этой задачи.

— Перед началом сезона руководство клуба даже говорило, что клуб способен побороться за Кубок Гагарина. Как думаете, это реально?
— Мы все спортсмены, а значит, хотим быть конкурентоспособными и любим побеждать. Поэтому это одна большая цель. Однажды я уже играл в команде, выигравшей чемпионат. С удовольствием повторил бы этот опыт, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

