Защитник СКА Мёрфи: и в Канаде, и в России хоккей — часть культуры

Защитник СКА Тревор Мёрфи высказался о противостоянии России и Канады в хоккее, а также отметил, что в обеих странах хоккей является частью культуры и жизни.

– Россия и Канада – две хоккейные державы. Чувствуете ли вы дух соперничества?

– Да, это всегда особое противостояние. И в Канаде, и в России хоккей – часть культуры, часть жизни. Дети растут с клюшкой в руках, это объединяет нас больше, чем разделяет, – приводит слова Мёрфи официальный сайт СКА.

30-летний канадец выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020. Суммарно защитник провёл 326 матчей, в которых отметился 56 заброшенными шайбами и 156 результативными передачами.