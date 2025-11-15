Скидки
«На моей родине немного холоднее, чем здесь». Защитник «Шанхая» — о русской зиме

«На моей родине немного холоднее, чем здесь». Защитник «Шанхая» — о русской зиме
Аудио-версия:
Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур заявил, что в Канаде зимой бывает холоднее, чем в России.

— Многие говорят о холодной зиме в России, но и в Канаде климат бывают суровым. Почувствовали здесь отличия?
— Как раз недавно говорил со своими родственниками. На моей родине идёт снег. Поэтому думаю, там даже немного холоднее, чем здесь. Но мне всегда это нравилось. Кажется, начинаю постепенно привыкать, немного освоился и уже переехал в свою квартиру в Санкт-Петербурге. Заработал телефон: три недели ходил без него, было очень странно.

— Но из-за географического положения здесь ещё и очень влажно, ощущается холоднее, чем есть на самом деле. Не боитесь петербургской зимы?
— Да, знаю, тут более холодно из-за близости к водным объектам, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Беном Харпуром читайте на «Чемпионате»:
«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»
«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»
