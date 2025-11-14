Скидки
Плющев — о Зале славы в Торонто: абсолютно не интересно, кого они там признают

Плющев — о Зале славы в Торонто: абсолютно не интересно, кого они там признают
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ему не интересно, кого выбирают для введения в Зал славы в Торонто. Ранее в Зал хоккейной славы был введён олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира — 1989, обладатель Кубка Стэнли — 2000 Александр Могильный.

«Честно говоря, мне абсолютно не интересно, кого они там признают или не признают. У них есть свои наработки, по которым они включают и рассматривают кандидатов. У нас было много ярких игроков, которые поиграли и в России, а потом уехали в НХЛ. Не вижу смысла предполагать здесь что-то. Зато я знаю точно, что у нас есть много достойных ребят, которых уважают по праву здесь — в стране — за мастерство и за патриотические моменты», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Плющев — об отъезде Могильного в НХЛ: предательство и бегство из страны, которая воспитала
