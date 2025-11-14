ЦСКА уступил «Нефтехимику» в гостевом матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 19-й минуте нападающий ЦСКА Даниэль Спронг забил первый гол. На 25-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака сравнял счёт. На 33-й минуте защитник Никита Хлыстов вывел хозяев вперёд. На 37-й минуте форвард армейцев Виталий Абрамов восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте нападающий Герман Точилкин забросил третью шайбу в ворота ЦСКА и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 27 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 26 очками после 26 встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции.