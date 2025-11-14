Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик – ЦСКА, результат матча 14 ноября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

ЦСКА уступил «Нефтехимику» в гостевом матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Карнаухов) – 18:50 (5x4)     1:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 24:19 (5x5)     2:1 Хлыстов (Надворный) – 32:48 (5x5)     2:2 Абрамов – 36:57 (5x5)     3:2 Точилкин (Шафигуллин, Хоружев) – 55:52 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий ЦСКА Даниэль Спронг забил первый гол. На 25-й минуте защитник «Нефтехимика» Лука Профака сравнял счёт. На 33-й минуте защитник Никита Хлыстов вывел хозяев вперёд. На 37-й минуте форвард армейцев Виталий Абрамов восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте нападающий Герман Точилкин забросил третью шайбу в ворота ЦСКА и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 27 матчей, в которых набрал 31 очко, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 26 очками после 26 встреч располагается на восьмой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
СДК переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Пастухова в матче с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android