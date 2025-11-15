«Местные арены напоминают футбольные». Канадец из «Шанхая» — о болельщиках в КХЛ

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур высказался о домашней арене китайского клуба «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и оценил атмосферу на трибунах.

— Ваша домашняя арена – самая большая в России. Каково играть на ней?

— Слышал, что она самая большая. Здесь очень удобно разминаться. А во время встреч со СКА собирается огромное количество болельщиков. Жду новых матчей, это захватывающе.

— Атмосфера на трибунах и поведение болельщиков как-то отличаются в России от того, что есть в Северной Америке?

— Сказал бы, что ощущения действительно другие. Местные арены напоминают по ощущениям футбольные: много кричалок, болельщики. В общем, это определённо по-другому, но очень круто. Успел сыграть на нескольких отличных аренах с потрясающей атмосферой, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.