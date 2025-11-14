«Спартак» потерпел второе поражение кряду, проиграв «Северстали»

Сегодня, 14 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 4:3.
На восьмой минуте нападающий «Спартака» Иван Морозов забил первый гол. На 14-й минуте защитник «Северстали» Иоаннис Калдис сравнял счёт. На 18-й минуте форвард Адам Ружичка вывел красно-белых вперёд. На 23-й минуте нападающий гостей Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте.
На 26-й минуте форвард Михаил Ильин забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 42-й минуте защитник «Северстали» Никита Камалов забил четвёртый гол. На 48-й минуте нападающий красно-белых Данил Пивчулин сократил отставание и установил окончательный счёт — 4:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 14 ноября 2025
-
22:06
-
21:47
-
21:19
-
21:04
-
20:42
-
20:20
-
20:03
-
19:38
-
19:16
-
18:56
-
18:34
-
18:14
-
17:54
-
17:32
-
17:12
-
16:45
-
16:36
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:30
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30