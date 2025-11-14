Скидки
Спартак — Северсталь, результат матча 14 ноября 2025 года, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

«Спартак» потерпел второе поражение кряду, проиграв «Северстали»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Морозов (Порядин) – 07:15 (5x5)     1:1 Калдис (Веряев) – 13:14 (5x5)     2:1 Ружичка (Тодд, Кин) – 17:00 (5x4)     2:2 Аймурзин (Чебыкин, Давыдов) – 22:32 (5x5)     2:3 Ильин (Чебыкин, Каримов) – 25:22 (5x5)     2:4 Камалов (Квочко, Иванцов) – 41:13 (5x5)     3:4 Пивчулин (Порядин, Орлов) – 47:16 (5x4)    

На восьмой минуте нападающий «Спартака» Иван Морозов забил первый гол. На 14-й минуте защитник «Северстали» Иоаннис Калдис сравнял счёт. На 18-й минуте форвард Адам Ружичка вывел красно-белых вперёд. На 23-й минуте нападающий гостей Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте.

На 26-й минуте форвард Михаил Ильин забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 42-й минуте защитник «Северстали» Никита Камалов забил четвёртый гол. На 48-й минуте нападающий красно-белых Данил Пивчулин сократил отставание и установил окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

