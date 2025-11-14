«Спартак» потерпел второе поражение кряду, проиграв «Северстали»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 4:3.

На восьмой минуте нападающий «Спартака» Иван Морозов забил первый гол. На 14-й минуте защитник «Северстали» Иоаннис Калдис сравнял счёт. На 18-й минуте форвард Адам Ружичка вывел красно-белых вперёд. На 23-й минуте нападающий гостей Данил Аймурзин восстановил равенство в счёте.

На 26-й минуте форвард Михаил Ильин забросил третью шайбу в ворота «Спартака». На 42-й минуте защитник «Северстали» Никита Камалов забил четвёртый гол. На 48-й минуте нападающий красно-белых Данил Пивчулин сократил отставание и установил окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».