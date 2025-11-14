Скидки
Вратарь «Амура» Дорожко: в самолётах наши лучшие друзья — надувные матрасы и подушки

Вратарь «Амура» Дорожко: в самолётах наши лучшие друзья — надувные матрасы и подушки
Аудио-версия:
Вратарь хабаровского «Амура» Максим Дорожко высказался о календаре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Календарь этого чемпионата не самый жёсткий, разделен на домашние и гостевые серии. Есть время на акклиматизацию. Пожалуй, был только один матч, когда немного поплыл. Мы вернулись с западного турне – и буквально через день играли дома. Спасибо болельщикам и переполненной арене в Хабаровске – поддержали, дали дополнительные силы!

Вообще первый домашний матч после турне – как раз самый сложный момент. Ведь после московского времени в Хабаровске ты как бы теряешь восемь часов, нужна дополнительная адаптация. Но в клубе всё делают, чтобы мы по возможности не замечали этих часов. В самолётах наши лучшие друзья – надувные матрасы и подушки. Есть время отдохнуть», – приводит слова Дорожко Russia-Hockey.

