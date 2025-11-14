Форвард «Питтсбурга» Хейз: Малкин — монстр, он пашет не меньше Кросби

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Кевин Хейз оценил игру российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина и отметил его трудолюбие.

«Пингвинз» сейчас в странном положении. Мы уже какое-то время не выходим в плей-офф, но в этой команде всё ещё играют хоккеисты уровня Зала славы. И получается какая-то странная ситуация: не можешь начать перестройку, когда у тебя есть легенды, которые всё ещё хотят побеждать.

Эти парни задают тон. Ты не хочешь их подвести. Думаю, это ощущается по всей команде. Все знают, что Сид [Кросби] – самый трудолюбивый игрок. Но Джино [Малкин] пашет не меньше. И Тэнгер [Летанг] тоже. Ты просто не хочешь разочаровать таких ребят.

Когда играешь против какого-то игрока, формируешь своё мнение, не зная человека. А Джино оказался полной противоположностью тому, что я ожидал. Он обожает хоккей. Малкин невероятно умный, видит игру на три шага вперёд. И при этом он один из самых трудолюбивых в команде. Он стал одним из моих любимых партнёров за всю карьеру.

Посмотрите, как он выглядит на льду. Да он будто 25-летний. Монстр. Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать», – приводит слова Хейза The Athletic.