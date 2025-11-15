Новичок «Шанхая» назвал лучшего игрока НХЛ и оценил великий рекорд Овечкина

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур назвал нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком НХЛ на данный момент, а также высказался о рекорде российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Находится ли время на просмотр НХЛ? У России с Северной Америкой ведь большая разница во времени…

— Из-за смен часовых поясов стараюсь смотреть хотя бы основные моменты, обязательно слежу за результатами. Многие мои друзья в Америке делают точно так же.

— Кто, по вашему мнению, лучший игрок НХЛ здесь и сейчас?

— По моему мнению, лучший игрок — Коннор Макдэвид. У него невероятная скорость, а ещё «Эдмонтон» действительно талантливая команда. Буду удивлен, если они снова не приблизятся к победе, настолько этот коллектив хорош.

— А кто сейчас лучший из россиян?

— То, что сделал Овечкин в прошлом году, а именно его рекорд… За этим было просто невероятно наблюдать. Однако мне удалось выступать рядом с таким профессионалом, как Панарин. Это безумно талантливые ребята, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.