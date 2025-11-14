Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над ЦСКА

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Считаю, что получился очень зрелищный и интересный матч. Быстрый, с большим количеством атак и моментов — такие игры доставляют удовольствие, особенно той стороне, которая побеждает. Думаю, зрители получили удовольствие от хоккея. После последней игры мы разбирали наши недостатки и ошибки, ребята здорово на это среагировали. Сегодня вышли с настроем исправлять недочёты, играть созидательно, и многое получилось. Поэтому эта победа — их заслуга.

— Как оцените игру Душака и почему не было Барулина?

— Состав не резиновый, приходится выбирать, кто играет. Сейчас мы ввели Кондрата Решетникова — молодой парень, вторую игру он показывает себя очень хорошо, тем более он лимитчик. Душака тоже, наконец, ввели в состав, дождались, когда он сможет выйти. Мне его игра понравилась. Мне нравятся хоккеисты-игровики. У него хорошая передача, он находит адресата, играет спокойно, не суетится, открывается, получает передачи обратно — всё делает надёжно. Где-то, как у всех, бывают огрехи, но без этого никуда. Противник сегодня был серьёзный и сильный. Для первой игры он мне понравился.

— Что можете сказать по поводу Дамира Жафярова?

— Это его первая игра после травмы. Он никогда не опускается ниже своего уровня. Когда наберёт форму, будет играть ещё сильнее. Даже сейчас заметны его мастерство и мелкие детали: когда нужно сохранить шайбу, правильно сыграть в моменте, забрать у соперника или вынести шайбу из зоны — у него с этим нет проблем. Когда он полностью восстановится, его атакующие действия станут ещё выразительнее, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».