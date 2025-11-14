Морозов забивал за «Спартак», Камалов благодарил Шостака. Фото победы «Северстали»

14 ноября в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Победу праздновали гости со счётом 4:3.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт на восьмой минуте открыл нападающий «Спартака» Иван Морозов, вернувшийся на лёд после дисквалификации. На 14-й минуте защитник «Северстали» Иоаннис Калдис забросил ответную шайбу. К 23-й минуте Адам Ружичка и Данил Аймурзин сделали счёт 2:2, после чего дважды отличились игроки «Северстали» — Михаил Ильин и Никита Камалов. До конца основного времени матча нападающий красно-белых Данил Пивчулин сумел отыграть одну шайбу и установил окончательный счёт — 4:3.