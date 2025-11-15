Игрок «Шанхая»: порой россияне берут музыку под свой контроль, включают что-то на русском

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал, какую музыку слушает, и ответил, что включают в раздевалке.

— Как ещё расслабляетесь в свободное от игр время? Может, слушаете музыку?

— Предпочитаю слушать музыку в стиле кантри. Она очень популярна у меня дома, всегда был фанатом этого стиля. Жил в Нэшвилле несколько лет, там кантри-музыка великолепна.

— Бывают, что после победных матчей включают русскую музыку в раздевалке?

— Порой россияне берут музыку под свой контроль, включают что-то на русском языке. Понятия не имею о смысле этих песен, но музыка точно отличается. Наверное, у каждой команды есть победная песня. У нас тоже, не могу её вспомнить, надо чаще выигрывать, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.