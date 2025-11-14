Никитин — о поражении ЦСКА: индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— К сожалению, индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия. Хотя команда тем и должна быть сильной, чтобы выруливать индивидуальные ошибки. Но сегодня не смогли.

— Прервалась «сухая» серия Гамзина сегодня. Решили поставить на игру его, а не Самонова, потому что идёт игра у парня?

— Мы не обращаем внимания на то, «сухая» серия или нет, нам нужна игра команды. Как правило, «сухие» матчи — заслуга и вратаря, и командной игры. Дима так же, как и команда, растёт. Без поражений не бывает больших побед, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.