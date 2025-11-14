Скидки
Никитин — о поражении ЦСКА: индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Карнаухов) – 18:50 (5x4)     1:1 Профака (Шафигуллин, Точилкин) – 24:19 (5x5)     2:1 Хлыстов (Надворный) – 32:48 (5x5)     2:2 Абрамов – 36:57 (5x5)     3:2 Точилкин (Шафигуллин, Хоружев) – 55:52 (5x5)    

— К сожалению, индивидуальные ошибки перечеркнули командные усилия. Хотя команда тем и должна быть сильной, чтобы выруливать индивидуальные ошибки. Но сегодня не смогли.

— Прервалась «сухая» серия Гамзина сегодня. Решили поставить на игру его, а не Самонова, потому что идёт игра у парня?
— Мы не обращаем внимания на то, «сухая» серия или нет, нам нужна игра команды. Как правило, «сухие» матчи — заслуга и вратаря, и командной игры. Дима так же, как и команда, растёт. Без поражений не бывает больших побед, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

