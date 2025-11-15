Экс-игрок «Рейнджерс»: Панарина называли Хлебушком. Всё время ходил с раскладным телефоном

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур, ранее выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал, чем ему запомнились российские игроки команды НХЛ Артемий Панарин и Игорь Шестёркин.

— В «Рейнджерс» вы также пересекались с известными российскими хоккеистами, Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным. Какими они вам запомнились?

— О да, играл с ними обоими. Очевидно, это игроки мирового класса, отличные товарищи по команде. Артемия мы называли Хлебушком. Панарин не хотел пользоваться смартфоном, всё время ходил с раскладным телефоном, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.