Экс-игрок «Рейнджерс»: Панарина называли Хлебушком. Всё время ходил с раскладным телефоном

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур, ранее выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал, чем ему запомнились российские игроки команды НХЛ Артемий Панарин и Игорь Шестёркин.

— В «Рейнджерс» вы также пересекались с известными российскими хоккеистами, Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным. Какими они вам запомнились?
— О да, играл с ними обоими. Очевидно, это игроки мирового класса, отличные товарищи по команде. Артемия мы называли Хлебушком. Панарин не хотел пользоваться смартфоном, всё время ходил с раскладным телефоном, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Беном Харпуром читайте на «Чемпионате»:
«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»
Эксклюзив
«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»
