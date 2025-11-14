Форвард «Салавата» Кузнецов: дайте время, мы будем в четвёрке Востока

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов заявил, что команда будет в четвёрке в таблице Восточной конференции в этом сезоне.

– «Салавату Юлаеву» вполне по силам решить главную задачу, которая стоит перед командой в текущем сезоне. Насколько интересно играть в команде, которая не решает больших турнирных задач, но, в то же время борется за восьмёрку?

– Мы обязаны решать большие задачи и бороться за Кубок Гагарина, а не так, как вы говорите: бороться только за восьмёрку, за плей-офф. Дайте нам время, и мы будем в четвёрке Востока! – приводит слова Кузнецова официальный сайт КХЛ.

На данный момент уфимский клуб занимает восьмую строчку на Востоке, набрав 22 очка после 25 матчей.