Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Спартаком»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Морозов (Порядин) – 07:15 (5x5) 1:1 Калдис (Веряев) – 13:14 (5x5) 2:1 Ружичка (Тодд, Кин) – 17:00 (5x4) 2:2 Аймурзин (Чебыкин, Давыдов) – 22:32 (5x5) 2:3 Ильин (Чебыкин, Каримов) – 25:22 (5x5) 2:4 Камалов (Квочко, Иванцов) – 41:13 (5x5) 3:4 Пивчулин (Порядин, Орлов) – 47:16 (5x4)
— Хорошая командная победа. Ключевой момент сегодняшнего матча – второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений и тем самым взять инициативу в свои руки.
— Вы говорите про удачный второй период. Все отмечают, что у «Спартака» в этом сезоне проблемы при игре во вторых периодах. Вы перед матчем делали акцент на том, чтобы активнее работать во втором периоде?
— Мы всегда пытаемся действовать в подобном ключе, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
