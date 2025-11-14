Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая командная победа. Ключевой момент сегодняшнего матча – второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений и тем самым взять инициативу в свои руки.

— Вы говорите про удачный второй период. Все отмечают, что у «Спартака» в этом сезоне проблемы при игре во вторых периодах. Вы перед матчем делали акцент на том, чтобы активнее работать во втором периоде?

— Мы всегда пытаемся действовать в подобном ключе, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».