«Никогда не пробовал ничего подобного». Защитник «Шанхая» выделил блюдо русской кухни

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал об изучении русского языка и назвал одно блюдо русской кухни, которое ему понравилось.

— У вас в команде есть и русскоговорящие хоккеисты. Научили ли вас каким-то фразам?

— Запомнил какие-то самые простые слова. Но для того, чтобы ориентироваться в Санкт-Петербурге и уверенно себя чувствовать, нужно улучшать свои знания русского.

— Часто у иностранных спортсменов бывают странные стереотипные представления о России. Быть может, у вас тоже было что-то такое до переезда?

— Не сказал бы, что такое было. Я здесь уже где-то три недели – месяц – да, это определённо отличается от того, что было дома, но открыт ко всему новому. Рад такому уникальному опыту: не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России.

— В Санкт-Петербурге много ресторанов. Подружились уже с русской кухней?

— Почти ничего не успел попробовать, но, пожалуй, есть одно… Кажется, это называется сырниками. Если не ошибаюсь, там есть молоко. Никогда раньше не пробовал ничего подобного, мне понравилось, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.