Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никогда не пробовал ничего подобного». Защитник «Шанхая» выделил блюдо русской кухни

«Никогда не пробовал ничего подобного». Защитник «Шанхая» выделил блюдо русской кухни
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Бен Харпур рассказал об изучении русского языка и назвал одно блюдо русской кухни, которое ему понравилось.

— У вас в команде есть и русскоговорящие хоккеисты. Научили ли вас каким-то фразам?
— Запомнил какие-то самые простые слова. Но для того, чтобы ориентироваться в Санкт-Петербурге и уверенно себя чувствовать, нужно улучшать свои знания русского.

— Часто у иностранных спортсменов бывают странные стереотипные представления о России. Быть может, у вас тоже было что-то такое до переезда?
— Не сказал бы, что такое было. Я здесь уже где-то три недели – месяц – да, это определённо отличается от того, что было дома, но открыт ко всему новому. Рад такому уникальному опыту: не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России.

— В Санкт-Петербурге много ресторанов. Подружились уже с русской кухней?
— Почти ничего не успел попробовать, но, пожалуй, есть одно… Кажется, это называется сырниками. Если не ошибаюсь, там есть молоко. Никогда раньше не пробовал ничего подобного, мне понравилось, — сказал Харпур в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Беном Харпуром читайте на «Чемпионате»:
«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»
Эксклюзив
«Не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России». Интервью с новичком «Шанхая»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android