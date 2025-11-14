Скидки
Евгений Малкин забил гол в матче с «Нэшвиллом» броском из-за ворот

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», забив гол из-за ворот. Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Дамба) – 33:49     1:1 Форсберг – 58:50     2:1 Стэмкос (Шей) – 60:44    

На 34-й минуте Малкин забил гол броском из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 17 матчей, в которых он отметился тремя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего на счету Малкина 1230 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1367 (517+850) очков.

На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 21 очком после 17 встреч.

Комментарии
