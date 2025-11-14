Евгений Малкин забил гол в матче с «Нэшвиллом» броском из-за ворот

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», забив гол из-за ворот. Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период.

На 34-й минуте Малкин забил гол броском из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 17 матчей, в которых он отметился тремя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего на счету Малкина 1230 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1367 (517+850) очков.

На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 21 очком после 17 встреч.