Евгений Малкин забил гол в матче с «Нэшвиллом» броском из-за ворот
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», забив гол из-за ворот. Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Дамба) – 33:49 1:1 Форсберг – 58:50 2:1 Стэмкос (Шей) – 60:44
На 34-й минуте Малкин забил гол броском из-за ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 17 матчей, в которых он отметился тремя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего на счету Малкина 1230 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1367 (517+850) очков.
На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 21 очком после 17 встреч.
