Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года:

«Ижсталь» – «Буран» — 3:1;
«Торпедо-Горький» – «Магнитка» — 5:4 Б;
«Химик» – «Южный Урал» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Югра» (36 очков в 23 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android