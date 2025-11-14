Результаты матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года

Сегодня, 14 ноября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 ноября 2025 года:

«Ижсталь» – «Буран» — 3:1;

«Торпедо-Горький» – «Магнитка» — 5:4 Б;

«Химик» – «Южный Урал» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 38 очками после 26 встреч. Тройку замыкает «Югра» (36 очков в 23 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.