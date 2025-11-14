Скидки
Хоккей

Результаты матчей МХЛ на 14 ноября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 14 ноября 2025 года
Сегодня, 14 ноября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 ноября 2025 года:

«Чайка» – «АКМ Новомосковск» — 5:2;
«Сибирские Снайперы» – «Белые Медведи» — 2:3 ОТ;
МХК «Молот» – «Кузнецкие Медведи» — 3:4;
МХК «Спартак МАХ» – Академия СКА — 3:5;
«Ирбис» – «Локо-76» — 5:3;
МХК «Динамо» СПб – «Капитан» — 3:2;
«Динамо-Шинник» – «Авто» — 4:0;
«СКА-1946» – «АКМ-Юниор» — 5:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 36 очков после 23 матчей.

