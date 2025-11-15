Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.

В составе победителей голы записали на свой счёт Филип Форсберг и Стивен Стэмкос.

Вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов (Россия) игровых минут не получил.

Российский форвард хозяев Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Следующий матч соперники вновь проведут между собой, на этот раз в Питтсбурге. Встреча состоится 16 ноября.