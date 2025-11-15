Скидки
Нэшвилл Предаторз – Питтсбург Пингвинз, результат матча 15 ноября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Дамба) – 33:49     1:1 Форсберг – 58:50     2:1 Стэмкос (Шей) – 60:44    

В составе гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.

В составе победителей голы записали на свой счёт Филип Форсберг и Стивен Стэмкос.

Вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов (Россия) игровых минут не получил.

Российский форвард хозяев Фёдор Свечков результативными действиями не отметился.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Следующий матч соперники вновь проведут между собой, на этот раз в Питтсбурге. Встреча состоится 16 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
