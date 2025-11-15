Евгений Малкин поднялся на 38‑е место среди лучших снайперов НХЛ с учетом плей‑офф

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», забив гол из-за ворот. «Пингвины» проиграли в овертайме со счетом 1:2. Эта шайба стала для Евгения 585-й за карьеру в лиге с учётом плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, он поднялся на 38‑е место в истории по этому показателю. Малкин превзошел результат Фрэнсиса Маховлича (584).

Рекорд всех времен принадлежит Уэйну Гретцки (1016), россиянин Александр Овечкин (978) на втором месте.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли. В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 18 матчей, в которых он отметился четырьмя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.