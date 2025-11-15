Евгений Малкин поднялся на 38‑е место среди лучших снайперов НХЛ с учетом плей‑офф

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», забив гол из-за ворот. «Пингвины» проиграли в овертайме со счетом 1:2. Эта шайба стала для Евгения 585-й за карьеру в лиге с учётом плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По информации источника, он поднялся на 38‑е место в истории по этому показателю. Малкин превзошел результат Фрэнсиса Маховлича (584).
Рекорд всех времен принадлежит Уэйну Гретцки (1016), россиянин Александр Овечкин (978) на втором месте.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли. В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 18 матчей, в которых он отметился четырьмя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.
- 15 ноября 2025
-
04:05
-
03:53
- 14 ноября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:48
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:38
-
22:26
-
22:06
-
21:47
-
21:19
-
21:04
-
20:42
-
20:20
-
20:03
-
19:38
-
19:16
-
18:56
-
18:34
-
18:14
-
17:54
-
17:32
-
17:12
-
16:45
-
16:36
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
14:55