Каролина Харрикейнз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 15 ноября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две шайбы Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Сассон (Макикерн, Карлссон) – 02:45     1:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 04:20     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 05:14 (pp)     2:2 Петтерссон – 09:14 (sh)     2:3 Гарланд (Бёзер, Петтерссон) – 23:13 (pp)     3:3 Холл (Гостисбер, Свечников) – 46:26     4:3 Ахо (Гостисбер) – 64:29    

В составе хозяев дублем отметился российский форвард Андрей Свечников, ещё два гола на счету Тейлора Холла и Себастьяна Ахо.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Макс Сассон, Элиас Петтерссон и Конор Гарланд.

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков (Россия) отыграл весь матч и отразил 14 бросков.

Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Каролина Харрикейнз» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится 16 ноября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 17 ноября.

