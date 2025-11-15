Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Две шайбы Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев дублем отметился российский форвард Андрей Свечников, ещё два гола на счету Тейлора Холла и Себастьяна Ахо.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Макс Сассон, Элиас Петтерссон и Конор Гарланд.

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков (Россия) отыграл весь матч и отразил 14 бросков.

Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Каролина Харрикейнз» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится 16 ноября. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 17 ноября.