Евгений Малкин установил исторический рекорд НХЛ всех времён

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», забив гол из-за ворот. «Пингвины» проиграли в овертайме со счетом 1:2, однако эта шайба позволила Евгению вписать своё имя в историю.

Малкин (39 лет 106 дней) стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим гол в матче регулярного сезона за пределами Северной Америки. Он превзошёл предыдущий рекорд, установленный Робом Блейком в матче открытия серии Premiere 2007 на арене в Лондоне, Англия (37 лет 293 дня).

Напомним, матч «Питтсбурга» и «Нэшвилла» проходил в Стокгольме (Швеция). В текущем сезоне на счету Малкина 18 матчей, в которых он отметился четырьмя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном