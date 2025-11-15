Стэмкос забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ за пределами Северной Америки

В матче регулярного сезона НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1), прошедшем 14 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция), форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос стал героем встречи, забив победный гол всего через 44 секунды после начала овертайма.

Эта шайба стала самым быстрым овертайм-голом в истории регулярных игр НХЛ, проведённых вне Северной Америки. Был побит предыдущий рекорд Марка Стоуна из «Оттавы», который забил через 59 секунд в рамках Global Series 2017.

Следующая игра между командами состоится также в Стокгольме и начнётся завтра в 17:00 мск.

