Стэмкос забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ за пределами Северной Америки
В матче регулярного сезона НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1), прошедшем 14 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция), форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос стал героем встречи, забив победный гол всего через 44 секунды после начала овертайма.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Дамба) – 33:49 1:1 Форсберг – 58:50 2:1 Стэмкос (Шей) – 60:44
Эта шайба стала самым быстрым овертайм-голом в истории регулярных игр НХЛ, проведённых вне Северной Америки. Был побит предыдущий рекорд Марка Стоуна из «Оттавы», который забил через 59 секунд в рамках Global Series 2017.
Следующая игра между командами состоится также в Стокгольме и начнётся завтра в 17:00 мск.
Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ
