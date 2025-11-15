Скидки
Юта Мамонт – Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 15 ноября 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» проиграла «Айлендерс» в НХЛ, у Романова и Сергачёва по передаче
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хейнеман (Деанджело, Романов) – 07:13     1:1 Петерка (Круз, Марино) – 13:02     2:1 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 18:35 (pp)     2:2 Друен – 53:44     2:3 Шефер (Барзал, Хорват) – 62:06    

В составе гостей голы на счету Эмиля Хейнемана (с передачи российского защитника Александра Романова), Джонатана Друена и Мэттью Шефера.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка и Дилан Гюнтер. Защитник Михаил Сергачёв (Россия) записал на свой счёт голевую передачу.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин (Россия) игровых минут не получил.

Россияне Дмитрий Симашев («Юта») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк») результативными действиями не отметились.

Следующий матч «Юта Мамонт» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 18 ноября. «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» 17 ноября.

