Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Юта» проиграла «Айлендерс» в НХЛ, у Романова и Сергачёва по передаче

В ночь с 14 на 15 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей голы на счету Эмиля Хейнемана (с передачи российского защитника Александра Романова), Джонатана Друена и Мэттью Шефера.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка и Дилан Гюнтер. Защитник Михаил Сергачёв (Россия) записал на свой счёт голевую передачу.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин (Россия) игровых минут не получил.

Россияне Дмитрий Симашев («Юта») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк») результативными действиями не отметились.

Следующий матч «Юта Мамонт» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 18 ноября. «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» 17 ноября.