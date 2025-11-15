Свечников стал автором второго по скорости дубля в истории «Каролины» за последние 10 лет

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», отметившись редким достижением.

Андрей Свечников забил два гола за 54 секунды, что стало вторым по скорости таким достижением среди игроков «Каролины Харрикейнз» за последнее десятилетие после Тейлора Холла (49 секунд, 23 марта 2025 года).

Напомним, в итоге сегодняшний матч завершился победой «Каролины» в овертайме со счётом 4:3. Следующий матч «Каролина Харрикейнз» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз».

