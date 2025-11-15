Скидки
Главная Хоккей Новости

Свечников стал автором второго по скорости дубля в истории «Каролины» за последние 10 лет

Свечников стал автором второго по скорости дубля в истории «Каролины» за последние 10 лет
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», отметившись редким достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Сассон (Макикерн, Карлссон) – 02:45     1:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 04:20     2:1 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 05:14 (pp)     2:2 Петтерссон – 09:14 (sh)     2:3 Гарланд (Бёзер, Петтерссон) – 23:13 (pp)     3:3 Холл (Гостисбер, Свечников) – 46:26     4:3 Ахо (Гостисбер) – 64:29    

Андрей Свечников забил два гола за 54 секунды, что стало вторым по скорости таким достижением среди игроков «Каролины Харрикейнз» за последнее десятилетие после Тейлора Холла (49 секунд, 23 марта 2025 года).

Напомним, в итоге сегодняшний матч завершился победой «Каролины» в овертайме со счётом 4:3. Следующий матч «Каролина Харрикейнз» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз».

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

