«Филадельфия» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:5. Мичков не реализовал буллит

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу со счётом 6:5 после серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 6
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кайру – 01:18     1:1 Зеграс (Дворак, Санхайм) – 08:18     2:1 Снаггеруд (Томас) – 09:42     3:1 Фолк (Фаулер, Сундквист) – 26:54     3:2 Дворак (Типпетт, Андре) – 27:17     3:3 Зеграс (Андре, Типпетт) – 38:24     4:3 Холлоуэй (Кайру, Фаулер) – 40:40     5:3 Томас (Снаггеруд) – 44:56     5:4 Дворак (Типпетт) – 47:53     5:5 Типпетт (Зеграс, Юульсен) – 50:29     5:6 Зеграс – 65:00    

В составе победителей хет-триком отметился Тревор Зеграс, дубль в свой актив записал Кристиан Дворак, ещё одна заброшенная шайба на счету Оуэна Типпетта. Российский форвард Матвей Мичков не реализовал буллит.

У хозяев забивали Джордан Кайру, Джимми Снаггеруд, Джастин Фолк, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

«Сент-Луис» идёт 14-м на Западе с 16 очками. «Филадельфия» поднялась на восьмое место Востока — 21 очко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
