«Филадельфия» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:5. Мичков не реализовал буллит

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу со счётом 6:5 после серии буллитов.
В составе победителей хет-триком отметился Тревор Зеграс, дубль в свой актив записал Кристиан Дворак, ещё одна заброшенная шайба на счету Оуэна Типпетта. Российский форвард Матвей Мичков не реализовал буллит.
У хозяев забивали Джордан Кайру, Джимми Снаггеруд, Джастин Фолк, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.
«Сент-Луис» идёт 14-м на Западе с 16 очками. «Филадельфия» поднялась на восьмое место Востока — 21 очко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 15 ноября 2025
-
08:15
-
08:02
-
07:56
-
07:51
-
07:43
-
07:22
-
06:39
-
05:51
-
04:05
-
03:53
- 14 ноября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:48
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:38
-
22:26
-
22:06
-
21:47
-
21:19
-
21:04
-
20:42
-
20:20
-
20:03
-
19:38
-
19:16
-
18:56
-
18:34
-
18:14
-
17:54
-
17:32
-
17:12