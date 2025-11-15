Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Филадельфия» обыграла «Сент-Луис» со счётом 6:5. Мичков не реализовал буллит

В ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу со счётом 6:5 после серии буллитов.

В составе победителей хет-триком отметился Тревор Зеграс, дубль в свой актив записал Кристиан Дворак, ещё одна заброшенная шайба на счету Оуэна Типпетта. Российский форвард Матвей Мичков не реализовал буллит.

У хозяев забивали Джордан Кайру, Джимми Снаггеруд, Джастин Фолк, Дилан Холлоуэй и Роберт Томас.

«Сент-Луис» идёт 14-м на Западе с 16 очками. «Филадельфия» поднялась на восьмое место Востока — 21 очко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.